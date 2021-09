Puyjourdes Puyjourdes Lot, Puyjourdes Noms de lieux, noms de pierres / Veillée conférence Puyjourdes Puyjourdes Catégories d’évènement: Lot

Puyjourdes

Noms de lieux, noms de pierres / Veillée conférence Puyjourdes, 3 décembre 2021, Puyjourdes. Noms de lieux, noms de pierres / Veillée conférence 2021-12-03 20:30:00 20:30:00 – 2021-12-03 22:30:00 22:30:00

Puyjourdes Lot Puyjourdes La Peyre, le Cayrou, Laroque… Nombreux sont les noms de lieux qui évoquent le patrimoine géologique du Parc et la relation de l’homme à la pierre. Certains nous sautent aux yeux, mais les connaissez-vous tous ? Guilhem Boucher, animateur pour l’association La Granja et l’Institut d’Etudes Occitanes d’Olt, vous propose de partir à la découverte de ces noms que les hommes ont donné à leur milieu, évoquant la richesse de leurs paysages et du regard qu’ils y portent. INFOS >> PARC / 05 65 24 20 50 ©F. Daval dernière mise à jour : 2021-09-15 par

Détails Catégories d’évènement: Lot, Puyjourdes Autres Lieu Puyjourdes Adresse Ville Puyjourdes lieuville 44.4057#1.85927