Nomad Espace Marcel Carné, 9 décembre 2021, Saint-Michel-sur-Orge.

Nomad

Espace Marcel Carné, le jeudi 9 décembre à 20:30

Quelle joie de retrouver le chorégraphe le plus emblématique de sa génération ! Nomad reconstitue une mosaïque d’éléments animés et inanimés du désert. Les danseurs nous livrent un aperçu de la fluidité et de l’adaptabilité des créatures qui prospèrent dans les conditions les plus rudes : la beauté des dunes de sable et les vents qui changent de direction, de forme et de vitesse en un clin d’oeil. C’est beau comme un premier jour. Sidi Larbi Cherkaoui a signé plus de 50 chorégraphies, qui lui ont valu une série de prix parmi lesquels deux Olivier Awards, trois titres de Meilleur chorégraphe de l’année par le magazine Tanz et le Kairos Prize pour sa vision artistique et sa recherche d’un dialogue culturel. Il a été récemment nommé directeur artistique du Ballet Royal de Flandre.

Tarif Exceptionnel

Sidi Larbi Cherkaoui, l’une des figures majeures de la danse, et directeur du Ballet Royal de Flandre, nous convie avec ses 11 danseurs à un voyage onirique et spirituel.

Espace Marcel Carné Place Marcel Carné Saint-Michel-sur-Orge Essonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-09T20:30:00 2021-12-09T21:35:00