Nola radio Ifs, 20 août 2021-20 août 2021, Ifs.

Nola radio 2021-08-20 19:00:00 – 2021-08-20 Ecole Jules Verne 7 Boulevard des Violettes

Ifs Calvados Ifs

Dans le cadre du programme « Un été sur un plateau », la ville d’Ifs accueille un spectacle de la compagnie le quart d’heure américain.

Ce soir sur Nola Radio, Jeanne Merlot invite Big Bill Broonzy pour qu’il nous raconte l’histoire de la musique noire américaine. Une interview « live » où tout peut arriver. Il a vécu les grands moments du blues, elle va vivre un grand moment de solitude. Entre théâtre de rue clownesque et concert, ce spectacle célèbre les racines du blues avec un entrain contagieux et un humour délirant !

Avec Julie Maingonnat et François Michel

Informations pratiquesSur réservation (par mail de préférence) : culture@ville-ifs.fr – 02 31 34 30 25Port du masque obligatoirePrévoyez coussins et chaises pliantesPour se protéger et protéger les autres, il est essentiel de respecter ces mesures préventives et les gestes barrières.

culture@ville-ifs.fr +33 2 31 84 98 44 https://ville-ifs.fr/

