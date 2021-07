Chaumont Médiathèque Les Silos Chaumont, Haute-Marne Noëlle Letzelter à la médiathèque Les Silos Médiathèque Les Silos Chaumont Catégories d’évènement: Chaumont

Noëlle Letzelter sera présente à la médiathèque Les Silos du 20 au 24 juillet. Les matinées du 20, 22 et 23 sont réservées au centre de loisirs. Vous pourrez retrouver des ateliers tout public de 10 enfants, avec, de 9h à 11h le mardi 21 une rencontre à la Maison du temps libre. Site internet de Noëlle Letzelter : noelletzelter.com Instagram : [https://www.instagram.com/noelletzltr/](https://www.instagram.com/noelletzltr/)

Gratuit – Sur inscription au 03 25 03 86 86

Atelier en lien avec le dispositif Ete culturel #2 Médiathèque Les Silos 7-9 Avenue du Maréchal Foch 52000 Chaumont Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-20T09:30:00 2021-07-20T11:45:00;2021-07-20T14:00:00 2021-07-20T16:30:00;2021-07-21T09:00:00 2021-07-21T11:00:00;2021-07-21T14:00:00 2021-07-21T16:30:00;2021-07-22T09:30:00 2021-07-22T11:45:00;2021-07-22T14:00:00 2021-07-22T16:30:00;2021-07-23T09:30:00 2021-07-23T11:45:00;2021-07-23T14:00:00 2021-07-23T16:30:00;2021-07-24T09:30:00 2021-07-24T11:45:00

