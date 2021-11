Olivet Mairie d'Olivet Loiret, Olivet Noël Solidaire Mairie d’Olivet Olivet Catégories d’évènement: Loiret

Olivet

Noël Solidaire

du mercredi 1 décembre au mercredi 15 décembre à Mairie d'Olivet

Cartes cadeaux offertes par le CCAS (15 € par adulte et 25 € par enfant à charge), à échanger chez les commerçants partenaires (liste donnée avec les bons cadeaux) avant le 24/12. Conditions d’obtention : • être bénéficiaire du RSA, de l’AAH, de l’ASS, de l’ASPA ou de la CSS* • avoir moins de 25 ans et avoir suivi une mission locale* • avoir un quotient familial inférieur ou égal à 710* * justificatif de moins d’un mois requis. Renseignements au 0238698312 ou [social@olivet.fr](mailto:social@olivet.fr). De 9h à 12h30 (10h le mardi) et de 14h à 17h. CCAS d’Olivet, en mairie Cartes cadeaux offertes par le CCAS (15€ par adulte et 25€ par enfant à charge) Mairie d’Olivet 283 rue du Général de Gaulle Olivet Loiret

