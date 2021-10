Noël pour tous – Lecture musicale Montignac, 19 décembre 2021, Montignac.

Noël pour tous – Lecture musicale 2021-12-19 11:00:00 – 2021-12-19 Salle Jean Macé 57 Rue du Quatre Septembre

Montignac Dordogne

Noël, c’est une affaire sérieuse…Sérieuse et épuisante ! Parce que, être Père Noël, c’est pratiquer un métier harassant. Mais qui s’en soucie ? Pour les enfants du monde entier, une seule chose compte vraiment : que la hotte soit pleine de cadeaux et que chacun ait le sien ! Et le père Noël ? Qui pense à lui ? Et si cette année, le père Noël jetait l’éponge ?

A partir de 4 ans.

Avec Fred Jouveaux (musique, texte), et Jean Philippe Tomasini (musique)

+33 5 53 51 02 87

©Wikipédia

dernière mise à jour : 2021-09-28 par