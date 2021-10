Noël magique à Chambray Chambray-lès-Tours, 11 décembre 2021, Chambray-lès-Tours.

Noël magique à Chambray 2021-12-11 – 2021-12-12

Chambray-lès-Tours Indre-et-Loire Chambray-lès-Tours

Le marché de Noël voit grand et vous propose un programme de festivités sur 2 journées les samedi 11 et dimanche 12 décembre. Laissez-vous emporter par la déambulation de la Fanfare Wilson 5, puis suivez le rythme grâce à l’ensemble de cuivre, les concerts de l’Ecole Municipale de Musique et la chorale de la Chambriolle. Le Centre-bourg s’illuminera au gré d’un parcours de lumières imaginé par la Cie Colbok, tandis que la parade “Fiers à Cheval” de la Cie des Quidams vont émerveiller petits et grands, en les plongeant dans un univers magique. La Cie Billenbois et ses marionnettes vous proposeront une version revisitée de Cendrillon, tandis que la Cie Remue-Ménage passera du rêve à la réalité avec une parade de jouets géants.

Noël magique à Chambray

+33 2 47 48 45 82

Le marché de Noël voit grand et vous propose un programme de festivités sur 2 journées les samedi 11 et dimanche 12 décembre. Laissez-vous emporter par la déambulation de la Fanfare Wilson 5, puis suivez le rythme grâce à l’ensemble de cuivre, les concerts de l’Ecole Municipale de Musique et la chorale de la Chambriolle. Le Centre-bourg s’illuminera au gré d’un parcours de lumières imaginé par la Cie Colbok, tandis que la parade “Fiers à Cheval” de la Cie des Quidams vont émerveiller petits et grands, en les plongeant dans un univers magique. La Cie Billenbois et ses marionnettes vous proposeront une version revisitée de Cendrillon, tandis que la Cie Remue-Ménage passera du rêve à la réalité avec une parade de jouets géants.

Service communication

dernière mise à jour : 2021-10-15 par