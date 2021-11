Hillion Hillion Côtes-d'Armor, Hillion Noël des Hillionnais Hillion Hillion Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Hillion Côtes d’Armor Hillion Plongez dans l’univers de Noël avec au programme un marché de Noël (dès 11h), des ateliers pour enfants (dès 14h), un spectacle de marionnettes d’après un conte des frères Grimm Les lutins et le cordonnier – Cie Coppelius (à 17h) et le village illuminé de Noël sur l’esplanade Palante. accueil@hillion.bzh +33 2 96 32 21 04 https://mairie-hillion.fr/fr/ Plongez dans l’univers de Noël avec au programme un marché de Noël (dès 11h), des ateliers pour enfants (dès 14h), un spectacle de marionnettes d’après un conte des frères Grimm Les lutins et le cordonnier – Cie Coppelius (à 17h) et le village illuminé de Noël sur l’esplanade Palante. Esplanade Palante 2 Rue de la Tour du Fa Hillion

