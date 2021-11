NOËL BAROQUE: “DE LA PROVENCE À L’ITALIE” Museon Arlaten, 5 décembre 2021, Arles.

NOËL BAROQUE: “DE LA PROVENCE À L’ITALIE”

Museon Arlaten, le dimanche 5 décembre à 18:00

Distribution Alice Duport-Percier / Gabrielle Varbetian : sopranos Romain Bockler / Samuel Namotte / Olivier Bizot : barytons Laurie Bourgeois : violon Garance Boizot : dessus de viole Sylvie Moquet : viole de gambe Jean-Marc Aymes : orgue clavecin et direction Distribution en plus grand concert Xavier Sichel : violon Christophe Mazeaud et Stélios Lazarou : flûte à bec Myriam Ropars : viole Anaïs Ramage : basson Très inspiré par la musique baroque italienne, c’est tout naturellement que l’ensemble Concerto Soave, provençal d’adoption, propose un programme dédié au temps de Noël autour de l’Italie et de la Provence. En 13 étapes, en référence à la tradition provençale des 13 desserts, ce concert exalte la joie de la Nativité à travers l’émerveillement des bergers se rendant à la crèche. Au fil d’extraits d’une magnifique pastorale de Noël, véritable “crèche sonore”, l’ensemble rend hommage à Marc-Antoine Charpentier, l’un des plus grands compositeurs baroques français. La partie italienne du concert puise parmi les chefsd’œuvre sacrés du baroque italien du 17e siècle, à travers les œuvres de Maurizio Cazzati et Giacomo Antonio Perti, les plus importants représentants de la musique à Bologne. Enfin, pour compléter ce tableau de la Nativité, Concerto Soave a choisi des Noëls instrumentaux de Charpentier, basés sur des chants populaires, ainsi que des brillants motets de l’Avignonnais Jean-Joseph Mouret et de l’Aixois André Campra, illustrant le haut degré de perfection atteint par la tradition provençale à l’époque baroque. Grand concert à l’Opéra municipal de Marseille le 13 décembre à 20h Une représentation unique avec chœur et grand ensemble instrumental en collaboration avec l’ensemble vocal de Jérôme Cottenceau Les Offrandes Musicales. Opéra de Marseille – 2, rue Molière-13001

Entrée libre dans la limite des places disponibles

♫♫♫

Museon Arlaten 29, rue de la république 13200 Arles Arles Centre-Ville Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-05T18:00:00 2021-12-05T19:00:00