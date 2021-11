Noël aux lampions Belfort, 18 décembre 2021, Belfort.

Noël aux lampions Belfort

2021-12-18 16:30:00 – 2021-12-18

Belfort Territoire-de-Belfort

EUR 5 Immergez-vous dans l’ambiance des fêtes de fin d’année et revivez les traditions de Noël. Depuis quand fêtons-nous Noël? Pourquoi décorons-nous un sapin?… Pour que la magie soit totale, des lampions accompagneront vos pas tout au long du parcours.

Prévoir des chaussures et des vêtements adaptés. Dès 7 ans.

Inscription uniquement en ligne sur le site Helloasso

Visites non remboursables, non échangeables et dans la limite des places disponibles.

accueil@belfort-tourisme.com +33 3 84 55 90 90 https://www.helloasso.com/associations/belfort-tourisme/evenements/gb-noel-aux-lampions-2-2

Belfort

