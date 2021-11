Cormatin Cormatin Cormatin, Saône-et-Loire Noël aux Communs 2021 Cormatin Cormatin Catégories d’évènement: Cormatin

Saône-et-Loire

2 décembre 2021

2021-12-02 – 2021-12-24

Cormatin Saône-et-Loire Cormatin EUR Exposition de céramiques. Les 10 membres du collectif, installés aux Communs invitent la Fourmilière.

Exposition de céramiques. Les 10 membres du collectif, installés aux Communs invitent la Fourmilière.

Atelier et lieu d'exposition de céramiques contemporaines de Chapaize composé de : Tahia Strika, Estelle Robert, Quentin Rebierre-Roux, Tibo Neurohr, Nitsa Meletopoulos, Victor Alarçon. lescommuns-ceramique@orange.fr +33 3 85 32 98 94 http://www.lescommuns-ceramique.com/

Atelier et lieu d’exposition de céramiques contemporaines de Chapaize composé de : Tahia Strika, Estelle Robert, Quentin Rebierre-Roux, Tibo Neurohr, Nitsa Meletopoulos, Victor Alarçon. Cormatin

