Noël au Croisic à l'Ancienne Criée
Ancienne Criée – Place Boston 44490 Le croisic
Le croisic, Loire-Atlantique

Loire-Atlantique

22 décembre 2021

du mercredi 22 décembre au vendredi 31 décembre

Le Club de Modélisme Intercommunal du Croisic et Rail Miniature Côte d’Amour unissent leurs efforts pour vous présenter leurs réalisations de bateaux et de trains miniatures. 10h-12h / 14h-18h tous les jours du 22 au 31 décembre 2021 (sauf le 25) dans l’Ancienne Criée du Croisic GRATUIT

