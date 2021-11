Noël au Carmel – Maison du Patrimoine Le Carmel – Maison du patrimoine, 18 décembre 2021, Abbeville.

Comme chaque année, le Carmel – Maison du patrimoine revêt ses habits de fête et vous offre un décor inédit pour l’occasion. ### SAMEDI 18 DÉCEMBRE **Au programme** : visites guidées à l’intérieur du monastère pour vous conter l’histoire du lieu et de ses anciennes habitantes, visite libre de l’exposition temporaire “1821-2021, une histoire monastique abbevilloise. Du Carmel à la Maison du patrimoine” et goûter convivial. **En pratique** : Départ des visites guidées à 14h30, 15h30 et 16h30. Réservation obligatoire au 03 22 20 29 69 . L’accès à l’exposition temporaire “1821-2021, une histoire monastique abbevilloise. Du Carmel à la Maison du patrimoine” ne nécessite pas de réservation préalable et est ouverte de 14h30 à 18h. _**L’accès à toutes ses festivités est soumis au contrôle du Passe Sanitaire et est gratuit.**_ ### MERCREDI 22 DÉCEMBRE ### Visites-ateliers **10 h 00 – 11 h 30 / Contes et créations / 5-11 ans** Les enfants vont découvrir plusieurs contes féeriques de Noël et s’en inspirer pour réaliser une création empreint de la magie des fêtes de fin d’année ! **En pratique** Carmel-Maison du Patrimoine, 34/36 rue des Capucins Public : enfant de 5 à 11 ans Durée : 1h30 Prix : 5€ – Réservation obligatoire au Service des publics, 03 22 20 29 69 **14 h 30 – 16 h 00 / Le vrai du faux spécial Noël / 12-16 ans** Une visite interactive dans le Carmel qui plonge les enfants dans l’univers féerique de Noël et où se mêlent faits historiques avérés, légendes populaires et fausses informations ! Sauront-ils identifier le vrai du faux ? **En pratique** Carmel-Maison du Patrimoine, 34/36 rue des Capucins Public : jeune de 12 à 16 ans Durée : 1h30 Prix : 5€ – Réservation obligatoire au Service des publics, 03 22 20 29 69

Visites guidées et visites-ateliers sur réservation obligatoire au 03 22 20 29 69

Samedi 18 décembre et mercredi 22 décembre 2021

Le Carmel – Maison du patrimoine 36 rue des Capucins 80100 Abbeville Abbeville Somme



2021-12-18T14:30:00 2021-12-18T18:00:00;2021-12-22T10:00:00 2021-12-22T11:30:00;2021-12-22T14:30:00 2021-12-22T16:00:00