Dans le cadre des fêtes de fin d'année, l'association Les Moyens du Bord vous invite à découvrir sa boutique solidaire. Il y en a pour tous les goûts et à tous les prix : gravures, sérigraphies, lithographies, livres d'artistes, flipbooks, petites sculptures et objets d'art en tous genres ! Cette boutique s'inscrit dans une logique d'économie sociale et solidaire : tout en contribuant à créer de la ressource pour des artistes ou collectifs, les bénéfices des ventes sont en partie réinvestis dans des acquisitions qui viennent enrichir le fond de l'artothèque. Entrée libre

Noël à la boutique des Moyens du Bord
Les Moyens du Bord, 41 Quai de Léon, Morlaix
8 décembre 2021 – 23 décembre 2021

+33 2 98 88 25 62
http://www.lesmoyensdubord.fr/

