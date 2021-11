Brest Brest Brest, Finistère Noël à Brest – Noël à Saint Pierre Brest Brest Catégories d’évènement: Brest

2021-12-15 10:30:00 – 2021-12-15 18:00:00

Brest Finistère Noël à Saint-Pierre

Marché de Noël des associations du quartier.

Calèche, animations, boissons chaudes – Place du marché / 14h-18h Spectacles

10h30 Chants de Noël pour les 0-3 ans (40 mn) / 16h30 Zigzig et Piplete, l’étincelle de Noël (50 mn)

Maison pour tous de Saint-Pierre – sur réservation +33 2 98 45 10 92 Noël à Saint-Pierre

Maison pour tous de Saint-Pierre – sur réservation Brest

