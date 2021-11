Brest Brest Brest, Finistère Noël à Brest – Noël à Saint Marc Brest Brest Catégories d’évènement: Brest

Brest Finistère Noël à Saint-Marc

Jo’ a une vieille voiture. Jo’ pêche de tout, Jo’ ne pêche rien, les yeux dans les nuages, là où sont lovés ses rêves. Ça peut mener

très loin d’être une tête en l’air !

Compagnie Une de plus – Maison pour tous du Guelmeur – 0/4 ans, durée 30 min – De 10h à 10h30 et de 11h30 à 12h Noël à Saint-Marc

