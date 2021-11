Brest Brest Brest, Finistère Noël à Brest – Fête des étoiles Brest Brest Catégories d’évènement: Brest

Brest Finistère Des chalets, du vin chaud, une calèche, de la convivialité.

– Halle de Kérinou, Brest; de 16h30 à 19h Spectacle (à partir de 7 ans, accompagné)

La SMSM recrute propose une aventure en l’espace de 15 mn. Les joueurs vont vivre une aventure en haute mer et

