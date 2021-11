Noël à Brest Brest, 3 décembre 2021, Brest.

Noël à Brest Salon Richelieu Place de la Liberté Brest

2021-12-03 – 2021-12-04 Salon Richelieu Place de la Liberté

Brest Finistère

Le Raccommodeur de fleurs 03/12 & 04/12

Dans son atelier ambulant, il répare, pique, coud, noue, plisse et tisse, file, faufile, brode et rafistole… Ses mains donnent de nouvelles couleurs, une nouvelle vie aux fleurs… Et ces fleurs viennent se poser sur votre tête pour vous raconter le

bonheur…

Si vous avez une fleur fanée, ne la jetez pas! Venez-vous asseoir sur le banc et laissez-vous emporter par la poésie du Raccommodeur de Fleurs.

Les concerts de l’hôtel de ville – 03/12

Les traditionnels concerts de Noël s’invitent à l’hôtel de ville.

De 14h à 15h, Peuple et chansons vous propose un assortiment de chants de lutte.

De 15h30 à 16h30, c’est la chorale A Virer qui vous proposera une complète de chants bretons.

Hôtel de ville, salon Richelieu / Pass Sanitaire

Les concerts de l’hôtel de ville – 04/12

De 14h30 à 15h30 l’ensemble Kan Ar Vag offrira un récital classique.

De 16h à 17h, embarquez avec Accordage pour une bordée de chants de marin.

