NOEL A BEZIERS – ORATORIO DE NOEL

Hérault

NOEL A BEZIERS – ORATORIO DE NOEL Béziers, 16 décembre 2021

2021-12-16 20:30:00 – 2021-12-16

Composée en 1858 le soir de Noël en l'église de la Madeleine de Paris, cette création de jeunesse du compositeur Camille Saint-Saëns est une œuvre pour chœur à 4 voies, solistes et orchestre. L'oratorio de Noël est une œuvre de contemplation débouchant sur les joies de Noël. La première partie reprend le Dixit Dominus, le premier chef d'œuvre de G.F Haendel composé à seulement 22 ans. C'est l'un des chefs d'œuvres du compositeur dont Messie, sa création la plus populaire, laisse transparaître son génie. Proposé par l'Orchestre Béziers Méditerranée, les chœurs du Conservatoire Béziers Méditerranée et chœur Sequentiae. Entrée libre, sur réservation.

