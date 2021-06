Nocturne n°2 Flagey, 6 août 2021-6 août 2021, Flagey.

Nocturne n°2 2021-08-06 – 2021-08-06 Ferme Courbet 28, Grande Rue

Flagey Doubs

EUR 0 Par l’Association Les Boîtes Frasniennes.

Quatuor a capella vous emmenant dans un voyage musical « humoristico-poétique » au village de Frasnes les Meulières à travers les âges et les styles. Les Boîtes Frasniennes sont constituées de : Myriam Lacroix, Sylvie Lemarchand, François Chapuis et Bernard Jacob respectivement soprano, alto, ténor et basse. Quatuor vocal amateur créé en 2002 avec, au départ, un répertoire de chants de la Renaissance qui s’est rapidement enrichi des compositions de François Chapuis. Celles-ci sont d’inspiration diverses : Moyen-Age, gospel, jazz, tango, Europe de l’est, valse-musette, etc… Le groupe chante entièrement

a cappella, sans partitions, et privilégie un rapport convivial avec le public. Entrée gratuite dans la limite des places disponible. Informations et réservation obligatoire

