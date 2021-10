Pau Pau Pau, Pyrénées-Atlantiques Nocturne aux Halles: Soirée Geek Spéciale Halloween Pau Pau Catégories d’évènement: Pau

Pyrénées-Atlantiques

Nocturne aux Halles: Soirée Geek Spéciale Halloween Pau, 29 octobre 2021, Pau. Nocturne aux Halles: Soirée Geek Spéciale Halloween Rue de la République Halles de Pau Pau

2021-10-29 17:00:00 – 2021-10-29 23:00:00 Rue de la République Halles de Pau

Pau Pyrénées-Atlantiques NOCTURNE GEEK Spécial Halloween avec Gaming Palois !!

N’oubliez pas votre déguisement !!

= Soirée DJ avec Kolge CL

Rue de la République Halles de Pau Pau

