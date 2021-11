Nocturne au Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie Besançon, 18 janvier 2022, Besançon.

Nocturne au Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie 1 Place de la Révolution Besançon

2022-01-18 17:30:00 – 2022-01-18 21:30:00 Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie 1 Place de la Révolution

Besançon Doubs

EUR 0 0 « Et de 3 ! » C’est l’anniversaire du musée des beaux-arts et d’archéologie !

Entrées et animations gratuites de 17h30 à 21h30/ Réservation obligatoire*

À l’occasion du 3e anniversaire du musée des beaux-arts et d’archéologie, les deux accrochages « Les Quatre piliers du ciel » de Jean-Pierre Sergent et « Didascalies ou l’esprit d’escalier » sont prolongés et visibles jusqu’au 31 octobre 2022.

Découvrez également l’exposition « Infiniment », réalisée par les étudiants de l’Institut Supérieur des Beaux-arts de Besançon et la création musicale très originale de Christian Girardot pour le musée des beaux-arts et d’archéologie.

Programmation :

> À 17h30

« Tu chantes, tu pleures, tu fabriques » : restitution d’ateliers menés par Cécile Meynier avec des résidents du CADA-HUDA Gambetta.

> À 18h

Présentation de l’Escape box « Un bien étrange coffret ».

Et tout au long de la soirée, percez à jour l’ « Énigme anniversaire » pour tenter de gagner un cadeau (à partir de 11 ans).

> À 18h30

Rencontre avec Cécile Meynier et Jean-Luc Bari autour de l’accrochage « Didascalies ou l’esprit d’escalier »

> À 19h et 20h30

OpérA-musée par Sentimental Noise /Ciné-concert

Un phénomène étrange s’est abattu sur le musée des beaux-arts et d’archéologie de Besançon. Pour une mystérieuse raison, le personnel ne peut s’exprimer qu’en chantant, et même les oeuvres du musée, la nuit venue, se mettent à chanter.

Sur réservation dans la limite des places disponibles.*

>À 19h30 et 21h

Visites et animations : présentation de l’exposition « Infiniment », de l’ARC (Activité de Recherche et de Création) et du journal Isbalade par les étudiants et étudiantes de l’ISBA.

Exposition « Infiniment » jusqu’au 9 janvier 2022.

—

* INSCRIPTIONS

RÉSERVATIONS :

appelez le 03 81 87 80 49 ou envoyez un mail à : reservationsmusees@besancon.fr

reservationsmusees@besancon.fr +33 3 81 87 80 49 https://www.mbaa.besancon.fr/et-de-3-cest-lanniversaire-du-musee-des-beaux-arts-et-darcheologie/

« Et de 3 ! » C’est l’anniversaire du musée des beaux-arts et d’archéologie !

Entrées et animations gratuites de 17h30 à 21h30/ Réservation obligatoire*

À l’occasion du 3e anniversaire du musée des beaux-arts et d’archéologie, les deux accrochages « Les Quatre piliers du ciel » de Jean-Pierre Sergent et « Didascalies ou l’esprit d’escalier » sont prolongés et visibles jusqu’au 31 octobre 2022.

Découvrez également l’exposition « Infiniment », réalisée par les étudiants de l’Institut Supérieur des Beaux-arts de Besançon et la création musicale très originale de Christian Girardot pour le musée des beaux-arts et d’archéologie.

Programmation :

> À 17h30

« Tu chantes, tu pleures, tu fabriques » : restitution d’ateliers menés par Cécile Meynier avec des résidents du CADA-HUDA Gambetta.

> À 18h

Présentation de l’Escape box « Un bien étrange coffret ».

Et tout au long de la soirée, percez à jour l’ « Énigme anniversaire » pour tenter de gagner un cadeau (à partir de 11 ans).

> À 18h30

Rencontre avec Cécile Meynier et Jean-Luc Bari autour de l’accrochage « Didascalies ou l’esprit d’escalier »

> À 19h et 20h30

OpérA-musée par Sentimental Noise /Ciné-concert

Un phénomène étrange s’est abattu sur le musée des beaux-arts et d’archéologie de Besançon. Pour une mystérieuse raison, le personnel ne peut s’exprimer qu’en chantant, et même les oeuvres du musée, la nuit venue, se mettent à chanter.

Sur réservation dans la limite des places disponibles.*

>À 19h30 et 21h

Visites et animations : présentation de l’exposition « Infiniment », de l’ARC (Activité de Recherche et de Création) et du journal Isbalade par les étudiants et étudiantes de l’ISBA.

Exposition « Infiniment » jusqu’au 9 janvier 2022.

—

* INSCRIPTIONS

RÉSERVATIONS :

appelez le 03 81 87 80 49 ou envoyez un mail à : reservationsmusees@besancon.fr

Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie 1 Place de la Révolution Besançon

dernière mise à jour : 2021-11-23 par