Grigneuseville Grigneuseville Grigneuseville, Seine-Maritime Nocturne au Jardin Agapanthe Grigneuseville Grigneuseville Catégories d’évènement: Grigneuseville

Seine-Maritime

Nocturne au Jardin Agapanthe Grigneuseville, 14 août 2021-14 août 2021, Grigneuseville. Nocturne au Jardin Agapanthe 2021-08-14 22:00:00 22:00:00 – 2021-08-14 01:00:00 01:00:00 Jardins Agapanthe 1, impasse Agapanthe

Grigneuseville Seine-Maritime Grigneuseville La nuit tombée, le jardin Agapanthe surprendra ses visiteurs en les invitant à la rêverie aux détours des allées éclairées. Un travail d’orfèvre se cache derrière la douceur de ces luminaires, mis en scène par l’architecte paysagiste et le designer de lumière Jean-Philippe Weimer.

Rendez-vous pour une nocturne au Jardin Agapanthe samedi 14 août. Entrée de 21h à 22h. Fermeture à 1h.

Tarif unique : 35€ (par chèque ou espèces, merci de préparer le règlement). Nous espérons vous y voir nombreux ! La nuit tombée, le jardin Agapanthe surprendra ses visiteurs en les invitant à la rêverie aux détours des allées éclairées. Un travail d’orfèvre se cache derrière la douceur de ces luminaires, mis en scène par l’architecte paysagiste et le designer… +33 6 08 62 24 58 http://www.jardin-agapanthe.fr/ La nuit tombée, le jardin Agapanthe surprendra ses visiteurs en les invitant à la rêverie aux détours des allées éclairées. Un travail d’orfèvre se cache derrière la douceur de ces luminaires, mis en scène par l’architecte paysagiste et le designer de lumière Jean-Philippe Weimer.

Rendez-vous pour une nocturne au Jardin Agapanthe samedi 14 août. Entrée de 21h à 22h. Fermeture à 1h.

Tarif unique : 35€ (par chèque ou espèces, merci de préparer le règlement). Nous espérons vous y voir nombreux ! dernière mise à jour : 2021-07-20 par

Détails Catégories d’évènement: Grigneuseville, Seine-Maritime Autres Lieu Grigneuseville Adresse Jardins Agapanthe 1, impasse Agapanthe Ville Grigneuseville lieuville 49.65336#1.1887