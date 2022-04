Noctures du Street Art Parc de Candes Saint Martin Candes-Saint-Martin Candes-Saint-Martin Catégories d’évènement: Candes-Saint-Martin

Candes-Saint-Martin Indre-et-Loire Candes-Saint-Martin Soirée gourmandes dans le Street Art Parc.

Venez déguster à volonté une spécialité de la région “les fouées”, petit pain cuit dans un four à bois sur place que vous pouvez garnir de tout type de spécialités locales, rillettes, beurre ailé, bûche de chèvre, maugettes, camembert… bertrandpignet@gmail.com +33 7 49 42 09 55 http://www.street-art-parc.com/ Soirée gourmandes dans le Street Art Parc.

