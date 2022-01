Noces d’or Biarritz, 3 février 2022, Biarritz.

Noces d'or
Le Colisée
11 Avenue Sarasate
Biarritz
3 février 2022

Par la Compagnie Des Feux de l’Adour

L’organisation et la préparation du repas en cuisine, pour fête les noces d’or des grands parents, sont à l’origine de discussions parfois vives, de remises en question, d mises à plat… et d’un secret de famille entre 3 sœurs, leurs conjoints et leurs proches.

Réservations par téléphone au 06 89 90 35 65 ou 06 88 78 10 25

Ou pré-réservation sur lionsclubbiarritz@gmail.com (indiquez votre nom, le nombre de places à réserver et votre numéro de téléphone fixe ou portable)

Ou réservation sur place (dans la mesure des places disponibles)

