Caen Calvados Dans le cadre de la journée famille d’Éclat(s) de rue, saison des arts de la rue de Caen, découvrez un spectacle de cirque aérien et acrobatique.

NO PANICATION est une pause circassienne aux allures de sieste éveillée. Le public est invité à s’allonger sous le trapèze avec le ciel pour toile de fond. C’est un spectacle de trapèze ballant pour grands espaces verts; un temps de détente insolite. Le dispositif trapèze-sieste vous embarque, il vous berce. Ce sera comme regarder défiler le paysage depuis la fenêtre d’un train. Sauf que la métaphore s’arrête là. Dans NO PANICATION, ni le train ni le paysage ne bougent, mais ce sont les ballants du trapèze qui mettent tout en mouvement.À partir de 3 ans Restauration sur place

