2022-07-01 – 2022-07-01

Hautes-Pyrénées Nistos Participez à la soirée célébration de l’été à Nistos / Seich ! Partagez un bon repas à 20h00 avec au menu :

Plateau basque – Roti de porc sauce charcutière et son accompagnement – Fromage – Moelleux au chocolat et sa suite – café et vin

Menu adulte : 18€

Menu enfant : 13€ – gratuit pour les moins de 6 ans À 23h00, assistez à l’embrasement du brandon.

Dans les Pyrénées, et particulièrement en Neste Barousse, le feu de la Saint-Jean, le « brandon », est une tradition ancestrale inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, qui célèbre le solstice d’été. Il s’agit d’un tronc d’arbre fendu préparé à l’avance que l’on embrase à la tombée de la nuit dans les villages. à la salle des fêtes NISTOS Nistos

