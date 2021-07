Nina Ninon Orist, 16 octobre 2021, Orist.

Spectacle visuel et musical – Création de la compagnie À deux pas d’ici

Deux enfants adoptent un gros lapin reçu en cadeau et tentent de l’apprivoiser. Mais un doudou pour deux, c’est compliqué : Nina l’imagine princesse rose, tandis que Ninon le déguise en pirate bleu… Nina et Ninon parviendront-elles à accepter leurs différences et à réunir leurs diversités, afin de transformer leur doudou en Gros Lapin coloré et empreint de chacune de leurs personnalités ?

« Nina Ninon » nous interroge sur ces images archétypales que nous offrons à nos enfants dès le plus jeune âge. Le spectacle questionne notre rapport au « genre », bouleverse les stéréotypes pour laisser place à un chemin plus enrichissant.

Spectacle pour enfants de 0 à 5 ans

Dans le cadre de l’événement départemental Itinéraires

Cie à Deux Pas d’Ici

