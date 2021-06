Nijuko + Turn Off Your Brain MJC de Saint-Chamond, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Saint-Chamond.

Nijuko + Turn Off Your Brain

MJC de Saint-Chamond, le samedi 3 juillet à 20:30

Nijuko puise son inspiration principalement dans la musique rock des années 90. Ils nous délivrent un poste grunge progressif agrémenté d’un chant tanto mélancolique, tanto rageur, qui aborde en anglais (influences obligent) des sujets de notre société contemporaine de manière humaniste. Entre ombre et lumière, ils nous invitent à un voyage sensitif singulier. Turn Off Your Brain (rock-électro). Ce quatuor propose une rencontre entre rock et musique électronique et invite au lâcher prise… Des power beats ! du rock ! de l’electro ! Une énergie proche de la transe ! Turn off your brain, c’est le cortex qui déconnecte. Le cerveau limbique qui s’électrise et le reptilien qui déferle. Jusqu’où êtes-vous prêt à vous laisser entrainer ?

7€ adh, 10€ ext Réservation en ligne uniquement

MJC de Saint-Chamond 2a avenue de la libération 42400 saint-chamond Saint-Chamond Loire



