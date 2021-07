Ni bleu ni rose Habas, 23 octobre 2021, Habas.

Ni bleu ni rose 2021-10-23 17:00:00 – 2021-10-23 18:10:00 Médiathèque de Habas Foyer Municipal

Habas Landes Habas

Spectacle – Une création du théâtre du Versant

Venez découvrir les contes de l’Elfe Olé Ferme-l’œil. Ils vous transporteront en Australie pour écouter “Le chant d’une grenouille”, en Algérie, où la beauté et la laideur seront visitées dans “L’enfant serpent”, en Iran quand le Tchador transformé en motocyclette, permet d’échapper à la violence dans “Tante Cafarde” et aussi à la Réunion, au Maroc… Cinq contes aborderont les thèmes de l’égalité femmes et hommes, l’acceptation des différences et le respect à l’autre, dans sa culture, son physique, sa communication et son éducation.

Public familial dès 3 ans

Dans le cadre de l’événement départemental Itinéraires

+33 5 58 49 24 60

théâtre du Versant

dernière mise à jour : 2021-07-25 par