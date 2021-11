Paris Basilique Notre-Dame des Victoires Paris Neuvaine à l’Immaculée Conception Basilique Notre-Dame des Victoires Paris Catégorie d’évènement: Paris

Neuvaine à l’Immaculée Conception Basilique Notre-Dame des Victoires, 30 novembre 2021, Paris. Neuvaine à l’Immaculée Conception

du mardi 30 novembre au mercredi 8 décembre à Basilique Notre-Dame des Victoires

Du mardi 30 novembre au mercredi 8 décembre, nous prions la neuvaine à l’Immaculée conception, accompagnés par des méditations des frères Carmes de Paris : “Au Coeur de Marie avec les saints du Carmel”. 30 novembre : introduction générale – Marie au Carmel 1er décembre : Thérèse d’Avila – Marie porte de la confiance 2 décembre : Le scapulaire de Notre Dame du Mont Carmel 3 décembre : Elisabeth de la Trinité : avec Marie, adorer le don de Dieu 6 décembre : Père Marie Eugène de l’Enfant-Jésus : un chemin avec Marie 7 décembre : Avec Thérèse de Lisieux, aimer davantage la Vierge Marie 8 décembre messe et prédication par un frère carme. Chaque jour : * 12h15 : messe (11h les samedi et dimanche), * 13h : conférence de 30 minutes (sauf samedi et dimanche) * 15h30 : chapelet (14h30 rosaire le samedi). * 16h : exposition du Saint Sacrement Venez nombreux pour confier votre vie et tous vos proches à Marie ! Vivez la neuvaine à l’Immaculée Conception à Notre-Dame des Victoires Basilique Notre-Dame des Victoires Place des Petits Pères, 75002 Paris, France Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-30T12:00:00 2021-11-30T16:00:00;2021-12-01T12:00:00 2021-12-01T16:00:00;2021-12-02T12:00:00 2021-12-02T16:00:00;2021-12-03T12:00:00 2021-12-03T16:00:00;2021-12-04T12:00:00 2021-12-04T16:00:00;2021-12-05T12:00:00 2021-12-05T16:00:00;2021-12-06T12:00:00 2021-12-06T16:00:00;2021-12-07T12:00:00 2021-12-07T16:00:00;2021-12-08T12:00:00 2021-12-08T16:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Basilique Notre-Dame des Victoires Adresse Place des Petits Pères, 75002 Paris, France Ville Paris lieuville Basilique Notre-Dame des Victoires Paris