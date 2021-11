Neuvaine à la Divine Miséricorde – décembre 2021 Lorient – Prieuré Saint Jean-Paul II, 3 décembre 2021, Lorient.

En ce **mois de décembre**, ayons une pensée et prions particulièrement pour les âmes des fidèles défunts. _« … elle me dit que j’avais un véritable amour du prochain,_ **_que beaucoup d’autres âmes avaient profité de mes prières pour les âmes du purgatoire_**_, et me dit qu’elle ne resterait plus longtemps au purgatoire.»_ Une âme du purgatoire à s. Faustine, petit journal, 58. ### Programme détaillé vendredi 3 décembre : * 14h00 : Le b. a. ba. : De la création à la recréation à l’écoute de vos questions. * 15h00 : Neuvaine à la divine miséricorde * 15h15 : suite b. a. ba. samedi 4 décembre : * 10h à 12h : permanence de confession, * 15h00 : Neuvaine à la divine miséricorde dimanche 5 décembre : * 15h00 : Neuvaine à la divine miséricorde * 15h15 : Messe du 2e Dimanche du Temps de l’Avent * 16h00 – 17h15 : adoration eucharistisque avec permanence de confession lundi 6 décembre : * 15h00 : Neuvaine à la divine miséricorde Mardi 7 décembre. : * 15h00 : Neuvaine à la divine miséricorde Mercredi 8 décembre : * 15h00 : Neuvaine à la divine miséricorde Jeudi 9 décembre : * 15h00 : Neuvaine à la divine miséricorde Vendredi 10 décembre : * 15h00 : Neuvaine à la divine miséricorde Samedi 11 décembre : * 10h à 12h : permanence de confession, * 15h00 : Neuvaine à la divine miséricorde Dimanche 12 décembre : * 11h00 : Messe du 3ème Dimanche du Temps de l’Avent * 12h00 : Déjeuner de la miséricorde, vous êtes tous … les invités au repas * 15h – 17h : Adoration eucharistique, avec confession possible.

A partir de chaque premier vendredi du mois, neuvaine à la Divine Miséricorde à Lorient avec conférence, confessions, adoration et repas de la joie.

Lorient – Prieuré Saint Jean-Paul II Prieuré Saint Jean-Paul II, 45 Rue Beauvais, 56100 Lorient Lorient Morbihan



