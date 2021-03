Mézidon Vallée d'Auge Château de Canon Calvados, Mézidon Vallée d'Auge Neurodon, jardins ouverts Château de Canon Mézidon Vallée d'Auge Catégories d’évènement: Calvados

Neurodon, jardins ouverts

du samedi 8 mai au dimanche 9 mai à Château de Canon

Pour chaque entrée payante, les jardins de Canon reversent 2€ à la recherche sur le cerveau. ### **INFORMATIONS :** _**Horaires :**_

_Les 8 & 9 mai 2021_

De 14h à 18h _**Tarifs :**_

adulte : 8€

6-18 ans : 3 €

Pour chaque entrée payante, les jardins de Canon reversent 2€ à la recherche sur le cerveau. Château de Canon Château de Canon Avenue du Château 14270 Mézidon Vallée d'Auge

