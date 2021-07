Neufgrange Neufgrange Moselle, Neufgrange NEUFEST Neufgrange Neufgrange Catégories d’évènement: Moselle

Neufgrange

NEUFEST Neufgrange, 25 juillet 2021, Neufgrange. NEUFEST 2021-07-25 11:00:00 11:00:00 – 2021-07-25 22:00:00 22:00:00

Neufgrange Moselle Neufgrange Tout premier festival organisé par le 105 dB, en plein air ! En partenariat avec Le Petit Gourmet et le débit de boisson Kihl

Programme :

11H45 Laurane Toush – 13H00 TEX’O – 15H30 Blinding Sparks – 18H00 Mathilde Cancellier – 19H30 Vnus – 21H00 See You At Sunset.

Restauration et buvette sur place. Billets en vente : https://tinyurl.com/xa5u4kxd le105db@gmail.com +33 6 26 69 43 26 https://105db.fr/ 105 db dernière mise à jour : 2021-07-13 par

