2022-06-11 08:30:00 – 2022-06-11

Vous souhaitez participer au nettoyage de la Vézère, symbole de notre territoire, rejoignez nous ! nL'opération est gratuite et ouverte à tous. Port du masque obligatoire. n- Montignac (base de canoës Kanoak) : 8h30 (06 12 82 19 95) n- Condat sur Vézère (place de la mairie) : 8h30 (06 12 82 15 95) n- St-Léon (base Canoës APA) : 9h00 (06 82 09 45 85) n- St-Léon (base Canoës Family) : 9h00 (05 53 31 29 41) n- Les Eyzies (Place de la mairie) : 8h30 (05 53 06 97 15) n- Le Bugue (base de Canoëric) : 8h30 (06 24 19 35 46)

