Montignac Montignac Dordogne, Montignac Nettoyons la Vézère Montignac Montignac Catégories d’évènement: Dordogne

Montignac

Nettoyons la Vézère Montignac, 11 septembre 2021, Montignac. Nettoyons la Vézère 2021-09-11 08:30:00 – 2021-09-11

Montignac Dordogne Vous souhaitez participer au nettoyage de la Vézère, symbole de notre territoire, rejoignez nous !

L’opération est gratuite et ouverte à tous. Port du masque obligatoire. Inscription souhaitée avant le 7 septembre: – Montignac (base de canoës Kanoak) : 8h30 (06 12 82 19 95)

– Condat sur Vézère (place de la mairie) : 8h30 (06 12 82 15 95)

– St-Léon (base Canoës APA) : 9h00 (06 82 09 45 85)

– St-Léon (base Canoës Family) : 9h00 (05 53 31 29 41)

– Les Eyzies (Place de la mairie) : 8h30 (05 53 06 97 15)

– Le Bugue (base de Canoëric) : 8h30 (06 33 95 61 93) L’organisation de cet évènement dépend de l’évolution des conditions sanitaires Vous souhaitez participer au nettoyage de la Vézère, symbole de notre territoire, rejoignez nous !

L’opération est gratuite et ouverte à tous. Port du masque obligatoire. Inscription souhaitée avant le 7 septembre: – Montignac (base de canoës Kanoak) : 8h30 (06 12 82 19 95)

– Condat sur Vézère (place de la mairie) : 8h30 (06 12 82 15 95)

– St-Léon (base Canoës APA) : 9h00 (06 82 09 45 85)

– St-Léon (base Canoës Family) : 9h00 (05 53 31 29 41)

– Les Eyzies (Place de la mairie) : 8h30 (05 53 06 97 15)

– Le Bugue (base de Canoëric) : 8h30 (06 33 95 61 93) L’organisation de cet évènement dépend de l’évolution des conditions sanitaires Vous souhaitez participer au nettoyage de la Vézère, symbole de notre territoire, rejoignez nous !

L’opération est gratuite et ouverte à tous. Port du masque obligatoire. Inscription souhaitée avant le 7 septembre: – Montignac (base de canoës Kanoak) : 8h30 (06 12 82 19 95)

– Condat sur Vézère (place de la mairie) : 8h30 (06 12 82 15 95)

– St-Léon (base Canoës APA) : 9h00 (06 82 09 45 85)

– St-Léon (base Canoës Family) : 9h00 (05 53 31 29 41)

– Les Eyzies (Place de la mairie) : 8h30 (05 53 06 97 15)

– Le Bugue (base de Canoëric) : 8h30 (06 33 95 61 93) L’organisation de cet évènement dépend de l’évolution des conditions sanitaires E. Chapuy dernière mise à jour : 2021-08-31 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Montignac Autres Lieu Montignac Adresse Ville Montignac lieuville 45.05391#1.16765