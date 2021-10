Mont-Dore Mont-Dore Mont-Dore, Puy-de-Dôme Nettoyage de la Nature Mont-Dore Mont-Dore Catégories d’évènement: Mont-Dore

Puy-de-Dôme

Nettoyage de la Nature Mont-Dore, 17 octobre 2021, Mont-Dore. Nettoyage de la Nature 2021-10-17 09:00:00 09:00:00 – 2021-10-17 Salle des conférences Office de tourisme

Mont-Dore Puy-de-Dôme Mont-Dore Venez participer au nettoyage de la nature ! montdoreanimation@orange.fr dernière mise à jour : 2021-09-30 par Office de Tourisme du Massif du Sancy

Détails Catégories d’évènement: Mont-Dore, Puy-de-Dôme Autres Lieu Mont-Dore Adresse Salle des conférences Office de tourisme Ville Mont-Dore lieuville 45.57233#2.80936