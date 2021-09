Mémoire des Poilus de 14-18 Ancienne sous-préfecture, 23 octobre 2021 10:00, Nérac.

23 octobre – 20 novembre Sur place 5€ pour la Journée ; 10€ pour pouvoir venir durant toute la durée de l’exposition ; Gratuit pour les moins de 16 ans.

l’Exposition “Mémoire des Poilus 14-18” rend hommage au combattant durant la grande Guerre, retrouvez des objets de Tranchées, Des Manuscrits, des Lettres, des œuvres etc…

Présentation du matériel originale des tranchées et des poilus de la Guerre de 14-18 (plus de 200 objets artisanaux des tranchées, lettres, photos, documents, et de nombreux objets de mémoire…)

Présentation permanente de sculptures en papier mâché représentant des scènes de guerre 14-18, conçues et réalisées par Jolayne Saubadine.

Présentation du sabre personnel du Général de division Philippe Pétain de la Guerre de 14-18 (plus tard Maréchal Pétain)

Présentation permanente de la copie originale de “Verdun – Les Vautours” de Gabriel Courtès, pièce qui a été jouée pour la première fois par le théâtre au front, le 14 février 1918 – présentée par Philippe Bonneu-Faure de Neuvialhe

Présentation permanente de partitions de musique des français et des alliés et de chansons de l’époque du conservatoire privé des partitions anciennes Christian Moulié

Présentation permanente du “Livre d’or des enfants du Lot et Garonne – Morts pour la Patrie” ce livre recense les noms des personnes mortes pour la patrie

Présentation permanente de l’histoire du pain pendant la guerre de 14-18 avec la participation du Comité de Liaison des Associations des Anciens Combattants Amicales Patriotiques Veuves et Victimes de Guerre de Biarritz

Conférence sur la vie des femmes durant la Guerre 14-18 par Alain Paraillous – Mardi 9 Novembre à 15h00

Conférence sur le Dadaïsme par Philippe Bouissi – Vendredi 29 Octobre et Vendredi 12 Novembre à 15h00

Ancienne sous-préfecture 47600 Nerac 2, Avenue du Maréchal Foch 47600 Nérac Lot-et-Garonne

samedi 23 octobre – 10h00 à 19h00

dimanche 24 octobre – 10h00 à 19h00

mardi 26 octobre – 14h00 à 19h00

mercredi 27 octobre – 14h00 à 19h00

jeudi 28 octobre – 14h00 à 19h00

vendredi 29 octobre – 14h00 à 19h00

samedi 30 octobre – 10h00 à 19h00

dimanche 31 octobre – 10h00 à 19h00

mardi 2 novembre – 14h00 à 19h00

mercredi 3 novembre – 14h00 à 19h00

jeudi 4 novembre – 14h00 à 19h00

vendredi 5 novembre – 14h00 à 19h00

samedi 6 novembre – 10h00 à 19h00

dimanche 7 novembre – 10h00 à 19h00

mardi 9 novembre – 14h00 à 19h00

mercredi 10 novembre – 14h00 à 19h00

jeudi 11 novembre – 14h00 à 19h00

vendredi 12 novembre – 14h00 à 19h00

samedi 13 novembre – 10h00 à 19h00

dimanche 14 novembre – 10h00 à 19h00

mardi 16 novembre – 14h00 à 19h00

mercredi 17 novembre – 14h00 à 19h00

jeudi 18 novembre – 14h00 à 19h00

vendredi 19 novembre – 14h00 à 19h00

samedi 20 novembre – 10h00 à 19h00