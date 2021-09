Marseille La salle gueule Bouches-du-Rhône, Marseille NEID / DABBLIN La salle gueule Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Novembre. L’obscurité se propage sur le monde des humains. XmalammòreX est hereuse de celebrer la venue des legendaires NEID avec une nuit remplie de tenebres,dans l’antichambre de l’Enfer marseillais. **NEID** ( GrindLegends // Tuscolandia // Italie ) [https://neid.bandcamp.com/](https://neid.bandcamp.com/) Veritable legende du grind,NEID est une band que doit sa reputation à sa longevité et a son talent exprimé partout en Europe,sillonnée en long et large. Puissance,technique et attitude punk font de cette band une vrai reference pour les passionés de BPM poussées à l’extreme. **DABBLIN** (AnarchistEmoPunk // Salon de Provence) [https://busstoppress.bandcamp.com/…/i-was-almost-an](https://busstoppress.bandcamp.com/…/i-was-almost-an)… Enième diamant rare et etincellant du label BusStopPress qui nous reserve toujours des surprises merveilleuses, Dabblin revient sur scene pour la joie de nos oreilles et nos ames enfin. + TBA ♫♫♫ La salle gueule 8 rue d’italie, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

