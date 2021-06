NAVA : LECTURE SPECTACLE « LA TRAVIATA DE LISBONNE » Limoux, 29 juillet 2021-29 juillet 2021, Limoux.

NAVA : LECTURE SPECTACLE « LA TRAVIATA DE LISBONNE » 2021-07-29 – 2021-07-29

Limoux Aude Limoux

New York, Greenwich Village, 1989, en pleine épidémie de sida. Lors d’un diner chez son vieil ami Mendy, Stephen, éditeur new-yorkais, cache mal son vague à l’âme. Il est en passe de perdre son compagnon de longue date, Michael, médecin hospitalier, qui a rencontré un jeune étudiant en sociologie avec qui il passe la nuit. Mais pour l’heure, Mendy et Stephen se lancent dans une joute vertigineuse à propos de leur sujet favori, l’opéra, en particulier Maria Callas, et plus spécifiquement d’une production de la Traviata de Verdi dans la capitale portugaise en 1958. Stephen en possède chez lui un enregistrement pirate, sur lequel Mendy veut mettre la main coûte que coûte. Au cours de cet hilarant et délirant combat sur leur diva adorée, ils parviennent à définir certaine conception de l’art et de l’amour. Et bien-sûr, au-delà des paroles, de l’amitié. Le lendemain matin, quand Stephen rentre chez lui, c’est une autre sorte de Traviata qui se joue, celle plus triviale de l’usure d’un couple.

