« Nature et artifice » Musée des Arts Décoratifs, 2 décembre 2021, Paris.

Musée des Arts Décoratifs, le jeudi 2 décembre à 18:30

Marion Delarue débute son parcours à l’Ecole Supérieure des Arts Décoratifs de Strasbourg et s’installe à Paris après avoir participé à diverses résidences d’artistes en Chine et en Corée du Sud. Son travail, qui est régulièrement récompensé et exposé internationalement (Stedelijk Museum à Amsterdam, Bellevue Arts Museum à Washington, Gardiner Museum à Toronto…), se joue de la confusion entre authenticité et imitation, entre nature et artifice, à travers le simulacre, les faux-semblants, le leurre. L’attachement de Marion Delarue à un imaginaire issu de la parure d’apparat s’incarne à travers de perpétuelles préoccupations liées au corps; ses pièces questionnent sans cesse la notion de portabilité. Dans le cadre de sa résidence à la Villa Kujoyama à Kyoto en 2019, Marion Delarue mène des recherches sur les très spécifiques objets d’ornement capillaires japonais (Kushis, Kanzashis et Kogais) et en présente l’aboutissement au Musée des Arts Décoratifs dans le cadre de l’exposition « Un printemps incertain, invitation à 40 créateurs », jusqu’en octobre 2021.

Sur réservation -Plein Tarif 5€ / Amis des musées 4€ / Étudiants 2€

Musée des Arts Décoratifs 111 rue de Rivoli, 75001 Paris



