Au Centre de Vacances de Castel Landou. Cette propriété de charme est placée au bord du Bassin d’Arcachon, avec un accès direct à la plage, dévoilant un fabuleux panorama et de somptueux couchers de soleil… A 50 km de Bordeaux et de la Dune du Pyla, cet ancien château du début du siècle, possède également une piscine chauffée et de nombreuses installations de loisirs. Nous serons accueillis en pension complète. Nous proposerons des activités au choix de découverte du milieu marin autour de la faune et de la flore, l’ornithologie, … et l’initiation à la pratique sportive du milieu océanique avec la voile (catamaran, optimist, canoë, kayak), le vélo (mise à dispositions de vélos et de casques), la natation (piscine du centre)

de 9.45 à 11.25 par jour selon le QF

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

