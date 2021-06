Natchav Théâtre Sénart – Scène nationale, 23 juin 2021-23 juin 2021, Lieusaint.

Natchav

du mercredi 23 juin au samedi 26 juin à Théâtre Sénart – Scène nationale

_Théâtre d’ombres et musique, tout public à partir de 8 ans_ Aux premières lueurs de l’aube, le cirque Natchav arrive en ville. Bientôt, les premiers coups de masse résonnent, et l’on entend le souffle de la grande toile qui se déploie le long des mâts dressés vers le ciel. Mais les autorités ne l’entendent pas d’une aussi poétique oreille et s’opposent à leur venue… Les circassiens résistent ; un acrobate est arrêté et c’est tout un monde qu’on emprisonne. _Natchav_, « s’en aller, s’enfuir » en langue romani, relate les aventures d’un cirque qui, pour rester libre, défie toutes les lois, y compris celle de la pesanteur. A la manière d’un film monté en direct, quatre manipulateurs et deux musiciens bruiteurs nous entraînent dans les coulisses d’un théâtre d’ombres novateur aux multiples facettes. > Création les 2 et 3 décembre 2019 à la Maison de la Culture de Nevers Agglomération.

Compagnie Les ombres portées // Spectacle de théâtre d’ombres & musique sur le thème de la liberté, à travers les univers du cirque et de la prison, 4 manipulateurs et 2 musiciens en direct

