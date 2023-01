Natale in Casa Cupiello Belfort Belfort Catégories d’Évènement: Belfort

Territoire de Belfort 8 EUR En co-réalisation avec le GRRRANIT scène nationale Natale in casa cupiello a été créé et a grandi dans le théâtre Area Nord, siège des Teatri Associati di Napoli, situé en plein cœur de la cité parthénopéenne. Au cœur de cette mise en scène non-conventionnelle, un seul acteur : Luca Saccoia. Le Napolitain interagit avec sept marionnettes créées par le scénographe Tiziano Fario et animées par un ensemble de gestes et manœuvres crées ad hoc pour le projet. Le spectacle, fidèle au texte d’Eduardo de Filippo, évoque les vicissitudes de la famille Cupiello, ouvrant une brèche dans l’imagination et la mémoire de chaque spectateur. Natale in casa cupiello est un rêve qui prend vie à travers le théâtre de figures, dans lequel Luca Saccoia endosse le rôle de « Tommasino » qui, après avoir prononcé le célèbre « oui » fatidique à son père, revit et ravive ce « Noël » qui nous accompagne depuis tant d’années. Belfort

