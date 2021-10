Narbonne Musée Narbo Via Aude, Narbonne RAN : “RÉTROSPECTIVE” / JOURNÉE D’OUVERTURE DES RAN au Musée Narbo Via Musée Narbo Via Narbonne Catégories d’évènement: Aude

Narbonne

RAN : “RÉTROSPECTIVE” / JOURNÉE D’OUVERTURE DES RAN au Musée Narbo Via Musée Narbo Via, 2 novembre 2021 14:00, Narbonne. Mardi 2 novembre, 14h00 Sur place Gratuit RAN : “RÉTROSPECTIVE” / JOURNÉE D’OUVERTURE DES RAN Projection d’une sélection de films documentaires des éditions précédentes des RAN autour de la romanité et en lien avec les collections du musée. Au programme : 14h15-15h15 : Ingeniera romana : Ciudades , de José Antonia Muniz – 52 min. Documentaire sur les cités antiques en Espagne. 15h15-15h35 : intervention / question-réponse avec Marc Azéma sur son travail de restitution 3D dans les films d’archéologie. 15h35-15h50 : L’extraordinaire histoire de l’épave romaine Port-Vendres, de Fabrice Paul – 12 min – Edikom. 15h50-16h10 : Intervention / question-réponse avec Fabrice Paul en visio-conférence. 16h10-16h40 : Tectoria Romana, de Benjamin Coulon – 26 min. Web documentaire sur les techniques de restauration de fresques romaines. 16h40-17h : intervention/ question-réponse avec Benjamin Coulon. Réservation conseillée au 04 68 90 28 90.

Gratuit.

Événement au musée à l’auditorium. Musée Narbo Via 50 avenue de Gruissan, Narbonne 11100 Narbonne Aude mardi 2 novembre – 14h00 à 17h00

Détails Heure : 14:00 - 17:00 Catégories d’évènement: Aude, Narbonne Autres Lieu Musée Narbo Via Adresse 50 avenue de Gruissan, Narbonne Ville Narbonne lieuville Musée Narbo Via Narbonne