La visite des tout petits : Les animaux qui voulaient changer de couleur au musée Narbo Via Musée Narbo Via, 3 novembre 2021 16:30, Narbonne. Mercredi 3 novembre, 16h30 Sur place 2€ en plus du billet d’entrée La visite des tout petits : Les animaux qui voulaient changer de couleur au musée Narbo Via Accompagné d’un héros de la petite enfance, les jeunes visiteurs iront à la rencontre des animaux qui peuplent les œuvres du Musée. Une visite ludique suivie d’un atelier de création d’animaux en argile, spécialement dédiée aux touts-petits (2-5 ans). Pour les enfants de 2 à 5 ans accompagnés d’un adulte. Sur réservation au 04 68 90 28 90. Musée Narbo Via 50 avenue de Gruissan, Narbonne 11100 Narbonne Aude mercredi 3 novembre – 16h30 à 17h30

