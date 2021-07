Narbonne Musée Narbo Via Aude, Narbonne Festival Radio France Musée Narbo Via Narbonne Catégories d’évènement: Aude

Festival Radio France Musée Narbo Via, 28 juillet 2021 15:30-28 juillet 2021 18:00, Narbonne. Mercredi 28 juillet, 15h30 Tarif compris dans le billet d’entrée du musée Narbo Via se met au diapason du Festival Radio-France Occitanie avec le programme «Ballades au musée». Le Quatuor Ellipsos (saxophones) et Sylvain Fabre entrent en dialogue avec les oeuvres. Narbo Via se met au diapason du Festival Radio-France Occitanie avec le programme «Ballades au musée». Le Quatuor Ellipsos (saxophones) et le percussionniste Sylvain Fabre entrent en dialogue avec les oeuvres et le public au cours d’un après-midi musical où les percussions côtoient les oeuvres de Jean-Sébastien Bach et des standards du Gospel. Musée Narbo Via 50 avenue de Gruissan, Narbonne 11100 Narbonne Aude mercredi 28 juillet – 15h30 à 18h00

