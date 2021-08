Narbonne Musée Narbo Via Aude, Narbonne Démonstration « une rue romaine en pièces détachées » Musée Narbo Via Narbonne Catégories d’évènement: Aude

Narbonne

Démonstration « une rue romaine en pièces détachées » Musée Narbo Via, 31 octobre 2021 14:00, Narbonne. Dimanche 31 octobre, 14h00 Gratuit avec le billet d’entrée Démonstration « une rue romaine en pièces détachées » Suivez le parcours d’un citoyen romain dans la ville et découvrez les grands types d’architectures grâce à la maquette d’une rue romaine et des bâtiments qui la composent.

Yannick Maillot installe ses maquettes au Musée le temps d’une après-midi pour découvrir l’architecture romaine et ses innovations. Après l’étude de la voûte et du béton utilisés pour l’architecture monumentale, vous explorez ensuite la composition d’une domus, la maison type des riches citoyens, et apercevez la vie domestique qui s’y déroule. Votre parcours vous mène jusqu’aux thermes équipés d’un ingénieux système de chauffage par le sol appelé hypocauste, puis vous apercevez l’aqueduc et le castellum divisorium qui permet la répartition de l’eau dans la ville. Votre balade se termine par les coulisses du théâtre et ses machines. Avec Yannick Maillot d’Agathé Temporis. En continu, sans réservation. Musée Narbo Via 50 avenue de Gruissan, Narbonne 11100 Narbonne Aude dimanche 31 octobre – 14h00 à 17h00

Détails Heure : 14:00 - 17:00 Catégories d’évènement: Aude, Narbonne Autres Lieu Musée Narbo Via Adresse 50 avenue de Gruissan, Narbonne Ville Narbonne lieuville Musée Narbo Via Narbonne