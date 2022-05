Naps en concert Montbéliard, 10 septembre 2022, Montbéliard.

Naps en concert L’Axone 6 Rue du Commandant Pierre Rossel Montbéliard

2022-09-10 20:00:00 – 2022-09-10 L’Axone 6 Rue du Commandant Pierre Rossel

Montbéliard Doubs

45 45 EUR Le phénomène rap de Marseille, revient avec son nouvel album “Best Life”.

Après le succès incontestable de son album “Les mains faites pour l’or” qui lui vaudra un double single de diamant avec le tube “La kiffance”, Naps n’est pas près de s’arrêter.

L’ambianceur sudiste, toujours plus efficace et prolifique sera en concert pour la première fois dans notre région.

La première partie sera assurée par l’artiste YANNS qui comptabilise plus d’1 million d’abonnés sur tik tok.

+33 3 81 93 89 86 https://my.weezevent.com/naps&nej-axone-10-09-2022

Le phénomène rap de Marseille, revient avec son nouvel album “Best Life”.

Après le succès incontestable de son album “Les mains faites pour l’or” qui lui vaudra un double single de diamant avec le tube “La kiffance”, Naps n’est pas près de s’arrêter.

L’ambianceur sudiste, toujours plus efficace et prolifique sera en concert pour la première fois dans notre région.

La première partie sera assurée par l’artiste YANNS qui comptabilise plus d’1 million d’abonnés sur tik tok.

L’Axone 6 Rue du Commandant Pierre Rossel Montbéliard

dernière mise à jour : 2022-04-28 par