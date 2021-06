Nogent-le-Rotrou Eglise Notre-Dame Eure-et-Loir, Nogent-le-Rotrou Namah Om Eglise Notre-Dame Nogent-le-Rotrou Catégories d’évènement: Eure-et-Loir

Nogent-le-Rotrou

Namah Om Eglise Notre-Dame, 21 juin 2021-21 juin 2021, Nogent-le-Rotrou. Namah Om

le lundi 21 juin à Eglise Notre-Dame

**Concert Mantras-Pop basé sur des chants de paix, d’amour et de méditation.** —————————————————————————— Fête de la musique 2021 Eglise Notre-Dame 1 Rue Gouverneur 28400 NOGENT LE ROTROU Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-21T18:00:00 2021-06-21T18:30:00;2021-06-21T18:30:00 2021-06-21T19:00:00;2021-06-21T20:00:00 2021-06-21T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Eure-et-Loir, Nogent-le-Rotrou Étiquettes évènement : Autres Lieu Eglise Notre-Dame Adresse 1 Rue Gouverneur 28400 NOGENT LE ROTROU Ville Nogent-le-Rotrou lieuville Eglise Notre-Dame Nogent-le-Rotrou